Новый тренер постарается спасти "морских коньков" от вылета.
Давиде Никола, Getty Images
15 февраля 2022, 17:09
В надежде избежать расставания с Серией А Салернитана произвела изменения в тренерском штабе — сообщил официальный сайт клуба.
Стефано Колантуоло и его ассистенты Джанфранко Синелло и Сандро Антонини покинули команду, а "морских коньков" возглавил Давиде Никола, ранее тренировавший Лумеццане, Ливорно, Бари, Кротоне, Удинезе, Дженоа и Торино.
Ранее предложение Салернитаны отверг экс-тренер Ювентуса Андреа Пирло.
Сообщалось, что апелляционный суд отменил техническое поражение Салернитаны от Удинезе и вернул одно очко, снятое за неявку на матч 19 тура Серии А.