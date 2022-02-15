Италия

Новый тренер постарается спасти "морских коньков" от вылета.

В надежде избежать расставания с Серией А Салернитана произвела изменения в тренерском штабе — сообщил официальный сайт клуба.

Стефано Колантуоло и его ассистенты Джанфранко Синелло и Сандро Антонини покинули команду, а "морских коньков" возглавил Давиде Никола, ранее тренировавший Лумеццане, Ливорно, Бари, Кротоне, Удинезе, Дженоа и Торино.

Ранее предложение Салернитаны отверг экс-тренер Ювентуса Андреа Пирло.

Сообщалось, что апелляционный суд отменил техническое поражение Салернитаны от Удинезе и вернул одно очко, снятое за неявку на матч 19 тура Серии А.