Италия

Экс-форвард генуэзцев высказался о своем уходе из клуба.

Бывший нападающий Дженоа Горан Пандев, который выступает сейчас за Парму, высказался о своем уходе из команды.

По словам футболиста, он банально стал лишним в коллективе.

"Я не могу уснуть на протяжении четырех деней после того, как покинул Дженоа. Мне ясно дали понять, что я здесь лишний. Я рад, что Парма предложила мне контракт. К тому же, здесь играет Буффон — он очень обрадовался моему приходу.

После смены владельцев у Дженоа клуб как подменили — у них сразу стали виноваты опытный футболисты во всех неудачах. Когда я пришел в штаб-квартиру клуба для расторжения контракта, то на лицах руководства была нескрываемая радость.

Несмотря на это, я по-прежнему люблю Дженоа и теперь надеюсь, что Дестро сможет удержать команду в Серии А, а молодые футболисты ему в этом помогут.

Чемпионат мира? Нет, я не сыграю против Италии", — подытожил Пандев для Football Italia.

В текущем сезоне Горан провел в Серии А 20 поединков, в которых он отметился одной результативной передачей.

Ранее Пандев называл другие причины своего расставания с "грифонами".