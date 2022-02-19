Италия

Защитник каталонцев может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Защитник каталонской Барселоны и сборной США Сержиньо Дест заинтересовал Монако.

Представители французского клуба прибыли в Испанию, чтобы обсудить возможный трансфер футболиста, сообщает Diario Sport.

Монако уже подавали запрос в Барселону касаемо Деста летом 2021 года, однако тогда получили отказ в аренде футболиста. Теперь же "монегаски" готовы совершить полноценный трансфер американца.

Барселона готова продать футболиста в Монако за 20 млн евро, однако не будет настаивать на этом в переговорах с самим Дестом.

В текущем сезоне на счету защитника 21 матч за Барселону во всех турнирах, в которых он сумел отдать три голевые передачи.

Transfermarkt оценивает исполнителя в 18 млн евро.

Ранее сообщалось, что Бавария вела тайные переговоры с Дестом.