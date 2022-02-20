Италия

Главный тренер Интера недоволен игрой своей команды.

Интер в рамах поединка 26 тура чемпионата Италии принимал на своем поле Сассуоло и уступил со счетом 0:2.

Главный тренер команды Симоне Индзаги остался недоволен подходом своей команды.

"Я очень рассержен таким подходом, потому что у нас было три дня после игры в среду, мы говорили о том, что Сассуоло обыграл Ювентус и Милан на выезде, они играют в отличный футбол, и нам нужно было быть осторожными.

Мы пытались сделать все во втором тайме, создали так много моментов и нам не повезло, но факт остается фактом: у нас должен был быть другой подход. У Сассуоло были отличные технические качества, они были свежее физически, и это было заметно.

Мы проанализируем ситуацию, мы знаем, что впереди 13 игр, мы все на высоте и хотим продолжать двигаться вперед. Дело в том, что команда, которая хочет выиграть скудетто, не может так ошибаться, как сегодня", — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Серии А между Интером и Сассуоло.