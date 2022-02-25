Украина: Первая лига

Харківська команда відреагувала на події в Україні.

Гравці харьківського Металіста записали звернення до українців у зв’язку з вторгненням російських військ до України.

"Наша країна переживає важку ситуацію. Ми віримо з командою, що все це переживемо і наші воїни зможуть захистити нашу країну. І ми будемо славною країною", – сказав Юрій Романюк.

"Вся футбольна сім’я Металіста переймається ситуацією, яка відбувається в Україні. Ми всі сподіваємось, що скоро все закінчиться і буде мир у нашому домі", – додав Алекс Чідомере.

"Слава Україні!" - з тако фразою гравці Металіста завершили звернення до України.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!