П'янич — про ситуацію в Україні: Зупиніть війну

Боснійський футболіст висловився щодо подій в Україні.
Міралем П'яніч, Getty Images
25 февраля 2022, 07:59
Півзахисник Бешикташа і Боснії та Герцеговини Міралем П'яніч висловився з приводу подій в Україні.
"Я був зовсім маленьким, коли зрозумів, що означають сирени. Щоразу, коли я їх чую, думаю про те, що пережили мої друзі.
Діти не повинні жити у такому кошмарі", – написав П'янич у своєму твіттері.
Зазначимо, що хавбек Бешикташа народився у боснійському місті Тузла у квітні 1990 року. 1992 року після розпаду Югославії на її території проходили збройні конфлікти.
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