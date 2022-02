П'янич — про ситуацію в Україні: Зупиніть війну

Півзахисник Бешикташа і Боснії та Герцеговини Міралем П'яніч висловився з приводу подій в Україні.

"Я був зовсім маленьким, коли зрозумів, що означають сирени. Щоразу, коли я їх чую, думаю про те, що пережили мої друзі.

Діти не повинні жити у такому кошмарі", – написав П'янич у своєму твіттері.

Зазначимо, що хавбек Бешикташа народився у боснійському місті Тузла у квітні 1990 року. 1992 року після розпаду Югославії на її території проходили збройні конфлікти.

I was very young when I understood the meaning of the sirens.

Every time I hear them, I think about what my friends suffered. No children should be forced to live with this nightmare. #stopwar🙏 pic.twitter.com/4Z1DSYzL55