Арсенал готовий відпустити півзахисника за 15 мілйонів євро.
Лукас Торрейра, Getty Images
14 марта 2022, 13:40
Фіорентина готова розпочати перемовини з Арсеналом стосовно повноцінного трансфера Лукаса Торрейри, який зараз знаходиться в оренді — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Згідно з орендною угодою, Фіорентина має право викупити уругвайця за 15 мільйонів євро.
Також Арсенал готовий залишити у Марселі орендованого Гендузі, але французи ще не вирішили, чи готові вони заплатити 10 мільйонів євро.
У нещодавному матчу Серії А гол Торрейри приніс Фіорентині перемогу над Болоньєю.