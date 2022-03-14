Италия

Арсенал готовий відпустити півзахисника за 15 мілйонів євро.

Фіорентина готова розпочати перемовини з Арсеналом стосовно повноцінного трансфера Лукаса Торрейри, який зараз знаходиться в оренді — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Згідно з орендною угодою, Фіорентина має право викупити уругвайця за 15 мільйонів євро.

Також Арсенал готовий залишити у Марселі орендованого Гендузі, але французи ще не вирішили, чи готові вони заплатити 10 мільйонів євро.

У нещодавному матчу Серії А гол Торрейри приніс Фіорентині перемогу над Болоньєю.