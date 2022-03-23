Италия

Форвард Мілана розповів про свою мотивацію в Італії.

Олів'є Жиру зізнався, що хоче повторити успіх Андрія Шевченко та виграти Серію А.

“Коли я був ще дитиною, то вболівав за дві зарубіжні команди — Арсенал та Мілан, — цітує форварда Gazzetta dello Sport. — Арсенал мені просто подобался, а за Мілан грав мій кумир — Андрій Шевченко. Тож я не хочу втратити можливість повторити його успіх — стати чемпіоном Італії”.

“Основні конкуренти — Інтер, Наполі та Ювентус, однак ми вже давно погодилися між собою, що “скудетто” — не захмарна мрія. Тож, ми зробимо все можливе, щоб його виграти”.

“Взагалі мене дуже здивувала Серія А. Так, коли я переходив до Мілана, то знав про команди, які не відносяться до грандів, але можуть виграти у будь кого, наприклад — Аталанта. Але вже тут мені стало ясно, що навіть аутсайдери грають дуже хоробро. Достатньо пригадати наші матчі проти Спеції, Салернітани, Верони та Торіно”.

Жиру підписав контракт з Міланом до червня 2023 року. У 29 матчах за Мілан він забив 11 м'ячів та віддав 4 результативні паси.