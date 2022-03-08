Италия

Пошкодження виявилося не серйозним.

Побоювання тренерского штаба та прихильників Мілана щодо травми Олів'є Жиру виявилася зайвими — повідомляє Calciomercato.com.

Автор переможного м'яча у матчі з Наполі залишив поле на 68-й хвилині після зіткнення з Каліду Кулібалі та після цього пропустив тренування у неділю та понеділок, але вже у вівторок він тренувався у загальній групі.

Зараз лідер Серії А готується до матчу проти Емполі у суботу, 12 березня.

Раніше Жиру зізнався що у Мілана є бажання викрати “скудетто”.