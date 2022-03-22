Северная Америка

Екс-футболіст туринців вважає відхід аргентинця по завершені сезону важкою втратою для його колишньої команди.

Аргентинський нападник Пауло Дібала вже остаточно покине туринський Ювентус після завершення поточного сезону, про що стало відомо напередодні.

Як з’ясувалося трохи пізніше, це рішення "Стара Синьйора" прийняла для себе ще під час минулої трансферної кампанії, однак далеко не всі погоджуються з такою позицією клубу відносно одного з провідних гравців команди з унікальним стилем.

Зокрема, колишній півзахисник "бьянконері" Блез Матюїді, який наразі знаходиться у складі американського Інтера Майамі, виказав думку про те, що Ювентусу буде дуже складно замінити гравця такого рівня, а також розказав як сам полишав туринський клуб улітку 2020 року.

"Я маю гарні відносини з Пауло. Чув про останні новини, проте не мав змоги розмовляти з ним наодинці.

Він — чудовий футболіст та прекрасний за людськими якостями. Коли я почув про його відхід із клубу, то не повірив із самого початку. Велика втрата, яку буде дуже непросто компенсувати, бо знайти гравця такого калібру майже неможливо.

Його прогрес останніми роками був значним, тому я певен, що він знайде собі найкращу команду доволі легко, і після того буде розвиватися вже на новому місті. Важко прийняти цей факт, проте і Пауло, і клубу потрібно буде з цим змиритися.

Я й сам провів три чудові сезони в Турині. У мене фантастичні спогади, багато виграних трофеїв. Мені пощастило грати в топ-команді, але настав час змінюватися, і я зрозумів це завдяки пандемії COVID-19.

Ці три місяці вдома змусили мене замислитися над цінністю життя. Я —футболіст, футбол для мене все, але життя треба ще якось прожити інакше. Я зрозумів, що настав час змінитись і отримати новий досвід із моєю сім'єю та моїми дітьми.

Я ні про що не жалкую і назавжди запам'ятаю Ювентус, який ставився до мене як до члену своєї сім'ї.

У мене не було проблем із Саррі, як хтось сказав. Це був найкращий час, щоб піти. Ми були наприкінці циклу власного розвитку, як команда, але думали, що Ювентус продовжить перемагати", — заявив французький футболіст.

Нагадаємо, що наразі трансфер Матюїді досі знаходиться під розслідуванням керівництва МЛС відносно можливих фінансових махінацій під час його здійснення.