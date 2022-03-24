Організація готує термінову нараду.
Титул чемпіонату Європи, getty images
24 марта 2022, 00:56
УЄФА планує відмовити Російській федерації, яка раніше подала заявку на проведення чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках.
Як повідомляє видання The Telegraph, керівництво організації має намір провести екстрену нараду для вирішення цього питання.
Джерело стверджує, що сам процес відмови у заявці вже запущено. В УЄФА не допускають проведення турніру в країні-агресорі.
Нагадаємо, що Велика Британія та Ірландія практично гарантували собі проведення Євро-2028.