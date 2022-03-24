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Організація готує термінову нараду.

УЄФА планує відмовити Російській федерації, яка раніше подала заявку на проведення чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках.

Як повідомляє видання The Telegraph, керівництво організації має намір провести екстрену нараду для вирішення цього питання.

Джерело стверджує, що сам процес відмови у заявці вже запущено. В УЄФА не допускають проведення турніру в країні-агресорі.

Нагадаємо, що Велика Британія та Ірландія практично гарантували собі проведення Євро-2028.