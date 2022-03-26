Италия

Президент федереції футбола Італії готовий на кардинальні кроки.

Габріеле Гравіна вважає, що непотрапляння збірної Італії на чемпіонат світу — не фатальна випадковість, а закономірність.

Президент федерації футбола вирішив провести реформи на кожному рівні, щоб Італії не було соромно за свій футбол, про що сам розповів ЗМІ.

Перший етап розрахований на 12 місяців, але в цей період пройде лише перший відтинок.

Взагалі Гравіна хоче змінити формат чемпіоната на кожному рівні (забагато команд), зробити більш жорстким контроль за фінансовою стабільністю у клубах, які намагаються брати участь в тупнірах, оновити футбольну інфраструктуру, яка не відповідає тому уровню, до якого звикла відносити себе Італія, налагодити співпрацю федерації з керівництвом клубів та ліг, та більше звертати увагу на дитячий футбол.

Насамкінець Гравіна заявив, що сподівається побачити результати цих реформ до фінального турниру Євро-2032, на проведення якого претендує Італія.