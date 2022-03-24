ЧМ-2022. Отбор

Трайковські у компенсований час героїчно залишив команду Роберто Манчіні ні з чим.

Завершився поєдинок між збірними Італії та Північної Македонії у рамках півфіналу плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу, який пройде восени цього року у Катарі.

Підопічні Роберто Манчіні очікувано підходили до цього протистояння як явні фаворити. Ще влітку італійці більш ніж заслужено виграли Євро-2020, проте зараз команда простежує помітний спад.

Протягом всього матчу Італії не вдавалося реалізувати свої численні моменти, за що вона і поплатилася в компенсований до другого тайму час.

Трайковські став справжнім героєм для збірної Північної Македонії, який залишив італійців без чемпіонату світу вдруге поспіль.

Італія — Північна Македонія 0:1

Гол: Трайковські 90+2

Італія: Доннарумма, Флоренці, Манчіні (К'єлліні 89), Бастоні, Емерсон, Верратті, Жоржіньо, Барелла (Тоналі 76), Берарді (Жоао Педро 89), Іммобіле (Лоренцо Пеллегріні 76), Інсіньє

Північна Македонія: Дімітрієвські, С. Рістовські, Вельковські (Рістевські 85), Мусліу, Аліоски, Адемі (Асковські 60), Ніколов (Спіровські 60), Барді, М. Рістовські (Міовські 72), Чурлінов, Трайковські

Попередження: Спіровські