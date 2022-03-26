Марко точно не зіграє у спарінгу проти Туреччини.
Марко Верратті, Getty Images
26 марта 2022, 16:10
Після поразки у матчі плей-офф ЧС-2022 проти Північної Македонії півзахисник ПСЖ Марко Верратті може завершити виступи за національну збірну Італії — повідомляє Tuttomercatoweb.
29-річний півзахисник вважає, що Італії просто не пощастило вдруге поспіль не потрапити на чемпіонат світу, тож, остаточне рішення він прийме після того, як вгамуються емоції.
Але в товариському матчі проти Туреччини 29 березня він точно брати участі не буде.
Верратті провів 49 матчів (3 голи) у складі національної збірної Італії та грав за Пескару (76 матчів у всіх турнирах, 2 голи) та ПСЖ (371, 11).