Италия

Марко точно не зіграє у спарінгу проти Туреччини.

Після поразки у матчі плей-офф ЧС-2022 проти Північної Македонії півзахисник ПСЖ Марко Верратті може завершити виступи за національну збірну Італії — повідомляє Tuttomercatoweb.

29-річний півзахисник вважає, що Італії просто не пощастило вдруге поспіль не потрапити на чемпіонат світу, тож, остаточне рішення він прийме після того, як вгамуються емоції.

Але в товариському матчі проти Туреччини 29 березня він точно брати участі не буде.

Верратті провів 49 матчів (3 голи) у складі національної збірної Італії та грав за Пескару (76 матчів у всіх турнирах, 2 голи) та ПСЖ (371, 11).