Захисник Лаціо отримав травму.
Луїс Фелипе, Getty Images
28 марта 2022, 12:14
Роберто Манчіні втратив ще одного гравця напередодни товариського матчу проти збірної Туреччини: через травму до Риму повернувся Луїс Фелипе — повідомив офіційний сайт "скуадри адзурри".
Раніше Роберто Манчіні вже відпустив додому шістьох гравців: Макко Верратті, Лоренцо Інсін'є, Чіро Іммобіле, Доменіко Берарді, Джанлуку Манчіні та Жоржиньо.
Тож, до зустрічі з Туреччиною готуються 26 гравців.
Воротарі: Алессіо Краньо (Кал'ярі), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Франція), П'єрлуїджі Голліні (Тотенгем, Англія), Сальваторе Сірігу (Дженоа).
Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Крістіано Бірагі (Фіорентіна), Леонардо Бонуччі, Джорджо К'єлліні, Маттіа Де Шільо (усі — Ювентус), Емерсон (Ліон, Франція), Алессандро Флоренці (Мілан).
Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте, Лоренцо Пеллегріні (обидва — Рома), Мануель Локателлі (Ювентус), Маттео Пессіна (Аталанта), Стефано Сенсі (Сампдорія), Сандро Тоналі (Мілан).
Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Жоао Педро (Кал'ярі), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі, Джанлука Скамакка (обидва — Сассуоло), Маттіа Дзаккан'ї (Лаціо), Ніколо Дзаніоло (Рома).