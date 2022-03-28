Италия

Роберто Манчіні готовий до діалогу з федерацією.

Головний тренер національної збірної Італії Роберто Манчіні готовий продовжити працювати з командою — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

“Наші бажання з федерацією співпадають, — цітує Романо тренера. — Я був би щасливий працювати зі збірною, але я хочу чітко прояснити деякі речі”.

“Найближчим часом ми сядемо та обговоримо усі плани на майбутнє та те, що потрібно зробити задля їх реалізації”.

Раніше президент федерації футболу Італії Габріеле Гравіна сказав, що хоче, аби Манчіні залишився тренером збірної та наголосив, що італійський футбол потребує реформ.