ЧМ-2022. Отбор

Проте за збірну Італії зможуть дебютувати два бразильці.

Головний тренер національної збірної Італії Роберто Манчіні назвав 33-футболістів, які зможуть зіграти у плей-офф ЧС-2022 — повідомив офіційний сайт італійської команди.

У списку не знайшлося місця Маріо Балотеллі, якого Манчіні планував повернути до “скуадри адзури”. Проте шанс дебютувати отримають Луїс Феліпе та Жоао Педро.

Воротарі: Краньо (Кал'ярі), Доннарумма (ПСЖ, Франція), Голліни (Тоттенгем, Англія), Сірігу (Дженоа).

Захисники: Ачербі, Луїс Феліпе (обидва — Лаціо), Бастоні (Інтер), Біраги (Фіорентина), Бонуччі, К'єлліни (обидва — Ювентус), Ді Лоренцо (Наполі), Емерсон (Ліон, Франція), Флоренці (Мілан), Манчіні (Рома).

Півзахисники: Барелла (Інтер), Кристанте, Пеллегріні (обидва — Рома), Жоржиньо (Челсі, Англія), Локателлі (Ювентус), Пессіна (Аталанта), Сенсі (Сампдорія), Тоналі (Мілан), Верратті (ПСЖ, Франція).

Нападники: Белотті (Торіно), Берарді, Распадорі, Скамакка (усі — Сассуоло), Іммобіле, Дзаккан'ї (Лаціо), Інсін'є, Політано (обидва — Наполі), Жоао Педро (Кал'ярі), Данзьоло (Рома).

Гравці будуть збиратися на базі в Коверчано з 18 по 20 березня, проведуть тренування 21, 22 та 23 березня, після чого зіграють з Північною Македонією 24 березня у Палермо. У разі успіху Італію чекатиме перемлжець пари Турція — Португалія.