Италия

Влітку півзахисник може покинути Рому.

Півзахисник Роми Брайан Крістанте не входить до планів “вовків” на майбутній сезон — резюмує Football Italia інформацію в італійських ЗМІ

Ця інформація з оптимізмом була сприйнята деякими клубами, наприклад Міланом, Ювентусом та Севільєю.

27-річний півзахисник провів 23 матчі (2 голи) за національну збірну Італії та грав за Мілан (5 матчів в усіх турнирах, 1 гол), Бенфіку (20, 1), Палермо (4, 0), Пескару (18, 0), Аталанту (59, 15), та Рому (163, 10).

Раніше повідомлялося, що Рома має намір підписати новий контракт з Мхітаряном.