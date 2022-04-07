Новим партнером клубу стане компанія KONAMI.
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07 апреля 2022, 13:25
З 1 липня 2022 року Мілан припиняє співробітництво з Electronic Arts (EA) та починає роботу з новим спонсором — повідомив офіційний сайт клубу.
Від липня поточного року компанія KONAMI Digital увійде до числа основних партнерів клубу.
До того ж компанія стане першим в історії Мілана спонсором тренувальної форми, яку прикрасить логотип eFootball, що належить KONAMI.
Раніше повідомлялося, що першим новачком Мілана влітку стане Ботман.