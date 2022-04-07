Италия

Новим партнером клубу стане компанія KONAMI.

З 1 липня 2022 року Мілан припиняє співробітництво з Electronic Arts (EA) та починає роботу з новим спонсором — повідомив офіційний сайт клубу.

Від липня поточного року компанія KONAMI Digital увійде до числа основних партнерів клубу.

До того ж компанія стане першим в історії Мілана спонсором тренувальної форми, яку прикрасить логотип eFootball, що належить KONAMI.

Раніше повідомлялося, що першим новачком Мілана влітку стане Ботман.