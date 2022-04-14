Италия

Форвард стане вільним агентом 30 червня.

Президент Торіно Урбано Каїро втратив надію втримати свою головну зірку — Андреа Белотті.

“Все може бути, — сказав Каїро. — В нас вже було таке, що Андреа збирався йти, але в останню мить вирішував залишитися. Але, боюся, не цього разу”.

Контракт Белотті з Торіно закінчується 30 червня. В Італії вважають, що Андреа має намір перебратися до Фіорентини.

28-річний форвард провів 42 матчі за національну збірну Італії (12 голів) та грав за Альбінолеффе (41 матч в усіх турнирах, 14 голів), Палермо (64, 16) та Торіно (246, 110).