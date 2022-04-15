Англійський форвард забив уже 24 м'ячі у складі римського клубу.
Теммі Абрахам, Getty Images
15 апреля 2022, 12:32
Рома розгромила Буде-Глімт (4:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій і вийшла в наступну стадію турніру. У цьому поєдинку форвард римського клубу Теммі Абрахам відзначився забитим голом.
Таким чином, 24-річний англієць з початку цього сезону забив 24 м'ячі у всіх турнірах.
За інформацією OptaPaolo, у XXI столітті у складі римського клубу лише два футболісти демонстрували таку результативність – причому по два рази кожен. Таке досягнення раніше підкорилося Франческо Тотті та Едіну Джеко.
Нагадаємо, Абрахам став гравцем Роми влітку минулого року, перейшовши із Челсі.
У півфіналі Ліги конференцій Рома зіграє проти англійського Лестера.