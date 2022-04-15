Италия

Англійський форвард забив уже 24 м'ячі у складі римського клубу.

Рома розгромила Буде-Глімт (4:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій і вийшла в наступну стадію турніру. У цьому поєдинку форвард римського клубу Теммі Абрахам відзначився забитим голом.

Таким чином, 24-річний англієць з початку цього сезону забив 24 м'ячі у всіх турнірах.

За інформацією OptaPaolo, у XXI столітті у складі римського клубу лише два футболісти демонстрували таку результативність – причому по два рази кожен. Таке досягнення раніше підкорилося Франческо Тотті та Едіну Джеко.

Нагадаємо, Абрахам став гравцем Роми влітку минулого року, перейшовши із Челсі.

У півфіналі Ліги конференцій Рома зіграє проти англійського Лестера.