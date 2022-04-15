Италия

Головний тренер Сампдорії — про українського нападника.

Головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло висловився щодо українського форварда Владислава Супряги.

"Потрібно сказати, що останнім часом Супряга стає краще, більше розуміє наші ідеї. Бачу, як він покращився", — наводить слова Марко Джампаоло Tuttomercatoweb.

Цього сезону український нападник провів сім поєдинків, у яких забитими голами не відзначився.

Нагадаємо, що раніше Владислав Супряга подешевшав за версією авторитетного порталу Transfermarkt.