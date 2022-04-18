Италия

До вашої уваги трансляція матчу 33 туру італійського чемпіонату.

В рамках 33 туру італійської Серії А на нас чекає матч між Аталантою та Вероною, який пройде на стадіоні Атлеті Адзуррі д'Італія у Бергамо.

Стежити за всіма подіями цього матчу, в якому може зіграти український півзахисник Руслан Малиновський, ви зможете на Football.ua.

Сервіс MEGOGO проведе безкоштовну трансляцію цього поєдинку на території України. Початок – о 22:00 за київським часом.

Після 31 гри Аталанта набрала 51 очко і посідає лише восьме місце у турнірній таблиці Серії А, а у Верони – 32 матчі та 45 балів. До єврокубкової зони команду Джан-П'єро Гасперіні відокремлює п'ять очок.