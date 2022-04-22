Италия

Форварда Ювентуса не дуже турбує те, де він продовжить свою кар'єру.

Альваро Мората хоче отримувати задоволення від гри, але розуміє, що не все залежить від нього.

“В мене діючий контракт з Атлетико, тож я не можу просто кудись піти, — цитує Морату Sky Sport Italia. — Взимку я міг опинитися в Барселоні, але я вирішив залишитися, тому що Аллегрі пообіцяв, що в Ювентус прийде ще один форвард, з яким ми будемо діяти тандемом”.

“Я не є силовим форвардом, мені потрібний вільний простір, зараз в нас с Влаховичем непогано виходить”.

“Наразі моя головна ціль — стати чемпіоном світу у Катарі. Про інші цілі буду думати пізніше. Єдине, що можу сказати, це те, що однаково комфорттно вочуваюся в Італії та Іспанії”.

29-річний форвард провів 52 матчі (25 голів) та грав за Реал, Ювентус, Челсі та Атлетіко.