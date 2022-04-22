Форварда Ювентуса не дуже турбує те, де він продовжить свою кар'єру.
Альваро Мората, Getty Images
22 апреля 2022, 14:47
Альваро Мората хоче отримувати задоволення від гри, але розуміє, що не все залежить від нього.
“В мене діючий контракт з Атлетико, тож я не можу просто кудись піти, — цитує Морату Sky Sport Italia. — Взимку я міг опинитися в Барселоні, але я вирішив залишитися, тому що Аллегрі пообіцяв, що в Ювентус прийде ще один форвард, з яким ми будемо діяти тандемом”.
“Я не є силовим форвардом, мені потрібний вільний простір, зараз в нас с Влаховичем непогано виходить”.
“Наразі моя головна ціль — стати чемпіоном світу у Катарі. Про інші цілі буду думати пізніше. Єдине, що можу сказати, це те, що однаково комфорттно вочуваюся в Італії та Іспанії”.
29-річний форвард провів 52 матчі (25 голів) та грав за Реал, Ювентус, Челсі та Атлетіко.