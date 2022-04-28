Италия

Лідер Серії А вирішив не шокувати вболівальників.

Спеціаліст по “зливам” нової форми футбольних команд, Footy Headlines, показав, як у наступному сезоні буде виглядати екіпірування Мілана.

Домашній комплект форми дуже нагадуе той, у якому у сезоні-1998/99 Мілан Альберто Дзаккероні виграв “скудетто”.

Виїздна форма мало в чому буде відрізнятися від цьогорічної, переважним кольором якої є білий, але з тонкими полосками.

Очікується, що третій комплект буде сіро-камуфляжного кольору.

Раніше повідомлялося, що 29 квітня Мілан змінить власника.