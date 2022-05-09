Италия

Італійський клуб готовий відпустити аргентинця

Інтер розглядає варіант із продажем Лаутаро Мартінеса у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання ESPN, італійський клуб готовий розлучитися з аргентинським нападником, незважаючи на його небажання йти.

Лаутаро Мартінес цього сезону провів 45 матчів на клубному рівні, відзначившись 23 забитими голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше інтерес до Лаутаро Мартінеса приписували Арсеналу, Ліверпулю, Тоттенгему та Атлетіко.