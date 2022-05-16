Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

Наполі в італійській Серії A вже не має навіть ілюзій щодо можливого покращення власних позицій у турнірній таблиці, проте дошкуляти своїм суперникам усе одно може. Під гарячу руку "південців" у гостьовому матчі потрапила генуезька Дженоа, якій було необхідно обов’язково здобувати очки задля продовження боротьби за виживання. А оскільки екс-команда Андрія Шевченка в підсумку пропустила три м’ячі без відповіді, то й зрештою втратила всі шанси на збереження прописки в "еліті".

Огляд матчу:

Наполі — Дженоа 3:0

Голи: Осімген, 32, Інсіньє, 65, Лоботка, 81

Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Рахмані, Кулібалі, Руй (Гулам, 73) — Ангісса (Демме, 83), Руїс (Лоботка, 73), Лосано, Мертенс (Зеліньскі, 73), Інсіньє (Елмас, 88) — Осімген.

Дженоа: Сірігу — Крішито, Остігар, Бані, Гефті (Ернані, 56) — Бадель (Френдруп, 24), Гальдамес (Мелегоні, 74), Портанова (Екубан, 56), Амірі, Гюдмундссон (Дестро, 74) — Йєбоа.

Попередження: Лоботка, Гальдамес.

Джерело: MEGOGO.