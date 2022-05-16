Италия

Італійський клуб хоче підписати нову угоду з 22-річним нідерландським футболістом.

Сьогодні керівництво туринського Ювентуса проведе зустріч з агентом Рафаелем Піментою, який обслуговує захисника Маттейса де Лігта та нападаючого Мойзе Кіна. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

"Стара синьйора" хоче продовжити контракт із 22-річним голландцем, угода з яким розрахована до літа 2024 року.

Також зазначається, що 22-річний італієць може залишити клуб у літнє трансферне вікно – його послугами цікавиться ПСЖ.

Цього сезону де Лігт провів 29 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав один асист, а на рахунку Кіна — п'ять голів і один асист у 30 іграх.