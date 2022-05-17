Италия

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Лаціо.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат у матчі 37 туру італійської Серії А проти Лаціо (2:2).

"Це був чудовий вечір, повний емоцій. Це був вечір для Дібали та К'єлліні.

К'єлліні йде — він дуже багато віддав італійському, європейському та світовому футболу в плані пристрасті та любові до своєї роботи. Я думаю, що всі в молодіжних академіях мають брати приклад із К'єлліні, щоб навчитися грати в обороні.

На особистому рівні він також дав мені дуже багато. Коли я прийшов сюди, саме він, Буффон, Бардзальї, Бонуччі та Маркізіо дозволили мені зрозуміти Ювентус і допомогли мені у всьому.

Дібала був важливим гравцем упродовж семи років. Він був дитиною, коли приїхав, я відчуваю, що допоміг його виховати. Він заслужив на своє місце і вболівальники цілком справедливо віддали йому належне. Він дуже багато дав Ювентусу зі своєю пристрастю та майстерністю.

У матчі ми перемагали — у гравців все було добре, але такі моменти, як наприкінці, іноді трапляються, і це певною мірою символізує сезон, який у нас був. Нам треба знов звикати до перемог.

Я розмовляв із керівництвом клубу. У нас є чіткі цілі, але трансферний ринок непередбачуваний. Ми заклали добрий фундамент, а такі гравці, як Влахович та Закарія, наступного сезону стануть лише краще. Міретті сильно вразив мене своїм прогресом — мені це подобається", — наводить слова Аллегрі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Лаціо.