Италия

Вінгер ПСЖ може продовжити кар'єру в Італії.

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія у літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 34-річного аргентинця зацікавленний Ювентус.

Наступного тижня представники гравця зустрінуться з керівництвом "старої синьйори", щоб спробувати домовитися про перехід.

Також наголошується, що Ювентус готовий запропонувати однорічний контракт із окладом у 7 мільйонів євро, а також включити опцію продовження ще на один рік.

Нагадаємо, контракт Ді Марії з ПСЖ закінчується цього літа і його продовжено не буде. Це дає можливість іншим клубам підписати футболіста як вільного агента.

Цього сезону Ді Марія провів 29 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав сім асистів.