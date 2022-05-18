Италия

Бразилець може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.

Півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного бразильця зацікавлений Лаціо, який уже розпочав переговори з керівництвом "гірників".

Раніше була інформація про те, що футболіст може піти до бразильського Фламенго, але сторони не змогли погодити умови угоди.

Цього сезону Антоніо провів 28 поєдинків, у яких забив три м'ячі і віддав один асист.