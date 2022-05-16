Украина

Стало відомо, скільки "гірники" можуть отримати від німецького Баєра.

Вінгер донецького Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Sky Germany.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлений Баєр.

Зазначається, що німецький клуб уже зробив офіційну пропозицію "гірникам", яка оцінюється у суму понад 20 мільйонів євро.

"Аптекарі" запропонували футболістові контракт до літа 2027 року, а сам гравець нещодавно заявив, що він відмовив Брентфорду, оскільки хоче грати в Лізі чемпіонів, підтвердивши інтерес з боку клубу Бундесліги.