Италия

Бергамаски не зможуть піднятися вище за восьме місце.

У рамках тридцять восьмого туру чемпіонату Італії Аталанта приймала на своєму полі Емполі та поступилася з рахунком 0:1.

За підсумками поточного сезону в Серії А підопічні Джан П'єро Гасперіні не зможуть піднятися вище за восьме місце в турнірній таблиці.

Зважаючи на це, Аталанта не змогла кваліфікуватися до єврокубків наступного сезону. Зазначимо, що цього сезону бергамаски виступали у груповій стадії Ліги чемпіонів, а звідти потрапили до плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, що раніше Джан П'єро Гасперіні заявив, що Аталанті складно так довго залишатися на високому рівні.