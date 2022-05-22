Италия

"Стара синьйора" провела невдалий сезон у чемпіонаті Італії.

У заключному 38 турі італійської Серії А Ювентус поступився Фіорентіні з рахунком 0:2.

Таким чином, Ювентус показав свій найгірший результат із набраних очків у чемпіонаті Італії з 2011 року.

У 2011 році "стара синьйора" набрала лише 58 очок і фінішувала сьомою в турнірній таблиці, а зараз у туринців 70 балів і четвертий рядок.

Також команда Массіміліано Аллегрі забила 57 голів за сезон при 37 пропущених, що є найгіршим результатом з того ж сезону-2010/11, коли забитих м'ячів було 57.

Зазначимо, що минулого сезону Ювентус також фінішував четвертим під керівництвом Андреа Пірло, набравши 78 очок, але забивши 77 м'ячів при 38 пропущених.