Италия

Екс-футболіст "россонері" привітав рідну команду із чемпіонством.

Воротар Парі Сен-Жермен та збірної Італії Джанлуіджи Доннарумма привітав свій рідний клуб із першим з 2011 року чемпіонством.

Окрім того, футболіст запевнив, що не жалкує про те, що залишив команду.

"Дуже радий за Мілан, вони зробили величезний обсяг роботи. Дуже пишаюсь командою, але не шкодую, що свого часу залишив клуб.

Вітаю Куртуа із перемогою в Лізі чемпіонів. Тим не менш, за певних обставин ми могли б зіграти в цьому матчі заміть Реалу", — наводить слова Доннарумми Sky Italia.

Раніше італійський голкіпер заявив, що має намір продовжувати виступи за ПСЖ, але не хоче конкурувати із Навасом.