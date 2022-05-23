ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник розпочав підготовку до майбутніх контрольних поєдинків.

Допоки європейські футбольні клуби завершували з’ясування відносин у рамках національних першостей своїх країн, збірна України продовжувала працювати над набуттям оптимальних кондицій перед визначальним протистоянням проти Шотландії в битві за путівку на чемпіонат світу-2022.

Оскільки бергамаська Аталанта свою гру заключного туру італійської Серії A проти Емполі провела ще в суботу (0:1), то півзахисник "Богині" Руслан Маліновський, який не мав змоги брати участь у звітній грі, але все одно знаходився поруч із командою, зміг відправитися до табору команди Олександра Петракова вже на наступний день.

Аталанта — Емполі 0:1 Відео голу та огляд матчу

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, 29-річний виконавець уже встиг провести перше тренування в складі "синьо-жовтих" на поточних зборах.

Окрім того, уже після завершення занять під керівництвом тренерського штабу, футболісти нашої збірної долучилися до перегляду виступу Олександра Зінченка в чемпіонському матчі для Манчестер Сіті проти Астон Вілли (3:2).

Варто зауважити, що півзахисник французького Бордо Данило Ігнатенко, не дивлячись на раніше опубліковану інформацію про його прибуття до табору команди Петракова, участі в останньому тренуванні не брав.