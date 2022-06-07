Италия

Шведський форвард має намір продовжувати виступати за "россонері".

Нападник Мілана Златан Ібрагімович готовий продовжувати виступати у складі "россонері". Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, найближчим часом відбудеться зустріч між керівництвом клубу та 40-річним шведом, щоб обговорити його майбутнє.

В даний час Ібрагімович відновлюється після травми і цей процес займе близько 7-8 місяців, тому він готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в клубі.

Минулого сезону Ібрагімович забив вісім м'ячів і віддав три результативні передачі. У складі Мілана він став чемпіоном Італії.