Холдинг власників Манчестер Сіті розширив вплив на італійський ринок.
twitter.com/Palermofficial
04 липня 2022, 13:59
Холдингова компанія City Football Group, власниками якої є арабські акціонери Манчестер Сіті, придбала черговий європейський клуб.
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Відтепер CFG має свого представника в Італії, оскільки Палермо офіційно оголосив про приєднання до холдингу Сіті.
Таким чином, Палермо, який наступного сезону виступить у Серії Б, став 12-м клубом, що належить City Football Group. До холдингу також входять такі команди:
- Манчестер Сіті (Англія) – з 2013 р.
- Нью-Йорк Сіті (США) – з 2013 р.
- Мельбурн Сіті (Австралія) – з 2014 р.
- Йокогама Ф. Марінос (Японія) – з 2014 р.
- Монтевідео Сіті Торке (Уругвай) – з 2017 р.
- Жирона (Іспанія) – з 2017 р.
- Січуань Цзюню (Китай) – з 2019 р.
- Мумбай Сіті (Індія) – з 2019 р.
- Ломмель (Бельгія) – з 2020 р.
- Труа (Франція) – з 2020 р.
- Болівар – (клуб-партнер, Болівія) – з 2021 р.
Зазначимо, у березні 2021 року львівський Рух також уклав меморандум про співпрацю з City Football Group.