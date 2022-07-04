Италия

Холдинг власників Манчестер Сіті розширив вплив на італійський ринок.

Холдингова компанія City Football Group, власниками якої є арабські акціонери Манчестер Сіті, придбала черговий європейський клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: City Football Group — футбольна "м'яка сила" ОАЕ

Відтепер CFG має свого представника в Італії, оскільки Палермо офіційно оголосив про приєднання до холдингу Сіті.

Il Palermo è da oggi parte della famiglia City Football Group 💪❤️#siamoaquile 🦅 pic.twitter.com/juyjwqKUSj — Palermo F.C. (@Palermofficial) July 4, 2022

Таким чином, Палермо, який наступного сезону виступить у Серії Б, став 12-м клубом, що належить City Football Group. До холдингу також входять такі команди:

- Манчестер Сіті (Англія) – з 2013 р.

- Нью-Йорк Сіті (США) – з 2013 р.

- Мельбурн Сіті (Австралія) – з 2014 р.

- Йокогама Ф. Марінос (Японія) – з 2014 р.

- Монтевідео Сіті Торке (Уругвай) – з 2017 р.

- Жирона (Іспанія) – з 2017 р.

- Січуань Цзюню (Китай) – з 2019 р.

- Мумбай Сіті (Індія) – з 2019 р.

- Ломмель (Бельгія) – з 2020 р.

- Труа (Франція) – з 2020 р.

- Болівар – (клуб-партнер, Болівія) – з 2021 р.

Зазначимо, у березні 2021 року львівський Рух також уклав меморандум про співпрацю з City Football Group.