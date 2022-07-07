Футболіст хоче продовжувати виступати в Європі.
АЛЕКСІС САНЧЕС, GETTY IMAGES
07 липня 2022, 19:21
Керівництво міланського Інтера не розраховує на нападника Алексіса Санчеса наступного сезону. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 33-річний чилієць відхилив пропозиції інших клубів, які надходили з Туреччини (Галатасарай), Японії, Бразилії (Фламенго) та Катару (Аль-Райян).
Також зазначається, що футболіст має намір продовжувати виступати у Європі.
Минулого сезону Санчес провів 38 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Санчес домовляється про дострокове припинення угоди з Інтером.