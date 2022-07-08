Италия

Угода розрахована на один сезон та передбачає право викупу.

Нападник Мілана Лоренцо Коломбо став гравцем Лечче. Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.

Орендна угода з 20-річним італійцем розрахована на один рік із можливістю викупу. Також у "россонері" буде опція зворотного викупу футболіста.

Минулого сезону Коломбо виступав за СПАЛ на правах оренди. На його рахунку 35 матчів, у яких він забив шість голів та віддав одну результативну передачу.