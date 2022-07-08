Тесты

Згадуємо про головні здобутки в житті корейця.

Сьогодні ювілей відзначає одна із головних зірок Тоттенгема – Хин Мін Сон. Він має всі підстави зустрічати четвертий десяток у чудовому настрої: черговий сезон його команда завершила кваліфікацією до Ліги чемпіонів, а сам він виграв Золоту Бутсу англійської Прем'єр-ліги.

Сон так давно на увазі, що не знати про нього щось, здавалося б, неможливо. Але подивимося, чи зможете ви відповісти на всі десять питань нашого традиційного квизу про іменинника. Радимо не тиснути одразу, а думати над питаннями – багато з них можна взяти логікою.

Пишіть результати у коментарі!