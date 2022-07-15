Италия

Абду Діалло може перебратися до італійської Серії А.

Захисник ПСЖ Абду Діалло може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріцио Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 26-річний сенегалець є головним кандидатом на заміну свого співвітчизника Каліду Кулібалі у складі "неаполітанців", який невдовзі має перейти до Челсі.

Переговори між клубами вже стартували, а сума трансферу може становити близько 20-25 мільйонів євро. Також у футболіста великі запити щодо особистого контракту, що може стати додатковою перешкодою.

Минулого сезону Діалло провів 16 поєдинків, у яких відзначився одним асистом та двома жовтими картками.