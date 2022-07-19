Лео Естігор продовжить кар'єру в Італії.
ФК Наполі
19 липня 2022, 09:22
Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Брайтона Лео Естігором.
Деталі угоди з 22-річним новержцем не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, керівництво "неаполітанців" виклало за футболіста близько 5 мільйонів євро. Сам футболіст підписав контракт на чотири роки.
Зазначимо, що Естігор перебрався до Брайтона у 2018 році, але за "чайок" так і не провів жодного матчу.
У другій половині минулого сезону Лео виступав у складі Дженоа на правах оренди. На його рахунку 16 матчів, у яких він забив один гол.
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