Італія

Лео Естігор продовжить кар'єру в Італії.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Брайтона Лео Естігором.

Деталі угоди з 22-річним новержцем не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, керівництво "неаполітанців" виклало за футболіста близько 5 мільйонів євро. Сам футболіст підписав контракт на чотири роки.

Зазначимо, що Естігор перебрався до Брайтона у 2018 році, але за "чайок" так і не провів жодного матчу.

У другій половині минулого сезону Лео виступав у складі Дженоа на правах оренди. На його рахунку 16 матчів, у яких він забив один гол.

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