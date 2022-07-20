Італія

Нідерландець стане частиною трансферу Лазовича.

Як стало відомо сьогодні, Марсель погодив трансфер півзахисника Верони Дарко Лазовича. Сербський футболіст вперше за 7 років залишить Апенніни.

Однак відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляє, що частиною угоди між клубами може стати Кевін Стротман. Нагадаємо, 32-річний нідерландський опорник належить "провансальцям", проте минулий сезон провів в оренді у Кальярі.

Журналіст пише, що Стротман вже прийняв пропозицію Верони. Наразі клуби працюють над оформленням угоди.