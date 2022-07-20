Нідерландець стане частиною трансферу Лазовича.
Кевін Стротман, Getty Images
20 липня 2022, 14:24
Як стало відомо сьогодні, Марсель погодив трансфер півзахисника Верони Дарко Лазовича. Сербський футболіст вперше за 7 років залишить Апенніни.
Однак відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляє, що частиною угоди між клубами може стати Кевін Стротман. Нагадаємо, 32-річний нідерландський опорник належить "провансальцям", проте минулий сезон провів в оренді у Кальярі.
Журналіст пише, що Стротман вже прийняв пропозицію Верони. Наразі клуби працюють над оформленням угоди.