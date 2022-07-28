Італія

Деталі угоди із 24-річним нігерійцем не розголошуються.

Нападник Брюгге Девід Окереке підписав контракт із Кремонезе. Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.

Деталі угоди із 24-річним нігерійцем не розголошуються.

Минулого сезону Окереке виступав на правах оренди за Венецію. На його рахунку 34 поєдинки, в яких він забив сім голів та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, за підсумками минулої кампанії Кремонезе підвищився у класі і у новому сезоні виступатиме у Серії А.