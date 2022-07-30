Італія

Іспанський кіпер може змінити Лондон на Неаполь.

Раніше з'явилася інформація, що Наполі виявляє інтерес до іспанського голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги.

Цю інформацію підтверджує відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо. Журналіст пише, що клуби вже ведуть активні перемовини.

Що цікаво, англійський клуб сплачуватиме 3/4 зарплати футболіста, що не нестиме серйозного навантаження бюджету "партенопеї". Саме особисті вимоги футболіста могли стати перепоною такому переходу.

Чи буде оренда носити право викупу, наразі невідомо.

Нагадаємо, до Наполі все ж може перейти Кріштіану Роналду.