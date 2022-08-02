Італія

"Россонері" нарешті оголосили про підписання бельгійця.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 21-річного хавбека Брюгге Шарля Де Кетеларе. Контракт із футболістом підписаний на 5 років.

"Россонері" зазначають, що Де Кетеларе виступатиме за клубом під 90-м номером. Саме це число красувалося у нього на спині у період виступів за Брюгге.

Раніше повідомлялося, що Мілан заплатить за півзахисника 35 мільйонів євро, а зарплата бельційця складатиме 2,5 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, також чемпіони Італії продовжують сперечатися з ПСЖ за Ренату Санчеша.