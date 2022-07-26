Італія

21-річний бельгієць хоче залишити Брюгге.

Де Кетеларе втікає від Родріго, Getty Images

Де Кетеларе втікає від Родріго, Getty Images

Шарль де Кетеларе дуже хоче перейти до Мілану і наполягає Брюгге здійснити свій трансфер, пише відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні та завтра між клубами триватимуть перемовини. "Россонері" все ще впевнені в успішному закінченні трансферної епопеї.

Раніше повідомлялося. що Мілан покращить пропозицію по 21-річному хавбеку. Чемпіони Італії серйозно налаштовані підписати бельгійського таланта.