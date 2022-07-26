Італія 26 липня 2022, 08:47 Де Кетеларе наполягає на трансфері до Мілану 21-річний бельгієць хоче залишити Брюгге. Де Кетеларе втікає від Родріго, Getty Images 26 липня 2022, 08:47 Шарль де Кетеларе дуже хоче перейти до Мілану і наполягає Брюгге здійснити свій трансфер, пише відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Сьогодні та завтра між клубами триватимуть перемовини. "Россонері" все ще впевнені в успішному закінченні трансферної епопеї. Раніше повідомлялося. що Мілан покращить пропозицію по 21-річному хавбеку. Чемпіони Італії серйозно налаштовані підписати бельгійського таланта. Люди Шарль Де Кетеларе Команди Брюгге Мілан Джерела Фабрицио Романо Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте