Італія

Бельгійський хавбек все ще може стати гравцем "россонері".

Півзахисник Брюгге Шарль де Кетеларе незабаром може стати гравцем Мілана. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, переговори щодо трансферу 21-річного бельгійця знаходяться на заключній стадії. Футболіст обійдеться "россонері" 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Також зазначається, що заради переходу до Мілану, Шарль знизив свої вимоги із зарплати і замість 2,5 млн євро, він зароблятиме 2,2 млн євро. Контракт буде підписано до літа 2027 року.

Минулого сезону де Кетеларе провів 49 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 10 результативних передач.