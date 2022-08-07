Італія

Римляни оновили комплект виїзного екіпірування.

Рома оновила гостьовий комплект форми на сезон-2022/23.

Нова форма зроблена у неокласичному стилі, а червоне та жовте оздоблення на футболках, шортах та гетрах є шаною традиційним кольорам "джалороссі".

Окрім того, на спині вшиті слова "Сини Риму" як шана до міста.

Відзначимо, що сьогодні Рома зіграє товариський матч проти донецького Шахтаря.

На Football.ua буде доступна онлайн-відеотрансляція зустрічі, яка розпочнеться о 21:45 за київським часом.